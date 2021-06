Cornebarrieu Coulée verte de l'éco-quartier Monges-Croix du Sud Cornebarrieu, Haute-Garonne Fête nationale Coulée verte de l’éco-quartier Monges-Croix du Sud Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

C’est dans le cadre verdoyant de la coulée verte de l’éco-quartier Monges-Croix du Sud que se déroulera le bal du 13 juillet. L’animation musicale (22h) sera confiée à l’orchestre KONCEPT, dans un registre variété-musette et pop-rock pour un véritable show en plein air… L’apothéose ce sera, bien sûr, le feu d’artifice (22h30) à découvrir toujours en famille à la nuit tombée.

Organisation : Ville de Cornebarrieu

