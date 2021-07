Coulans-sur-Gée Coulans-sur-Gée Coulans-sur-Gée, Sarthe FÊTE NATIONALE Coulans-sur-Gée Coulans-sur-Gée Catégories d’évènement: Coulans-sur-Gée

Coulans-sur-Gée Sarthe Coulans-sur-Gée – 12h00 : Rassemblement à la mairie pour le défilé au monument aux Morts, – 12h15 : Dépôt de gerbe, – 12h30 : Vin d’honneur à la salle polyvalente. – 23h00 : feu d’artifice,

