Fête nationale Coteaux-sur-Loire

Indre-et-Loire

Fête nationale Coteaux-sur-Loire, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Coteaux-sur-Loire.

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire Coteaux-sur-Loire Apéritif offert par la municipalité à 18h30. Démonstration des majorettes « Les Roses de Saint-Michel » à 19h00 et à 22h20. Vous pourrez ensuite partager votre pique-nique en famille ou entre amis.

Vente de fouées sur place. Bal animé par « Dream orchestra » à 21h00. Feu d'artifice à 22h30.

Vente de fouées sur place. Bal animé par « Dream orchestra » à 21h00. Feu d’artifice à 22h30. mairie@coteaux-sur-loire.fr +33 2 47 96 98 15 http://coteaux-sur-loire.fr/ Apéritif offert par la municipalité à 18h30. Démonstration des majorettes « Les Roses de Saint-Michel » à 19h00 et à 22h20. Vous pourrez ensuite partager votre pique-nique en famille ou entre amis.

mairie@coteaux-sur-loire.fr +33 2 47 96 98 15 http://coteaux-sur-loire.fr/

