Loiret Corbeilles La commune de Corbeilles vous propose des festivités à l’occasion de la fête nationale (concert, défilé, jeux, goûter, retraite aux flambeaux et feu d’artifice). 13/07/22 – 18 h 30 à Bréau (hameau de Corbeilles) : Concert de l’harmonie et pot de l’amitié

20 h 30 au Centre de Secours : Bal des Pompiers et spectacle pyrotechnique 14/07/22 – 11 h 15 : Défilé jusqu’au monument aux Morts puis verre de l’Amitié

16 h 00 : Jeux sur la place St Germain suivis d’un goûter populaire sous la Halle

22 h 00 : Retraite aux flambeaux

