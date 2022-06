FÊTE NATIONALE Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

2022-07-14

Vosges 10h: Cérémonie du 14 juillet dans le carré d’honneur du parc thermal.

21h: Concert de l’orchestre Fusion sur le site des Lacs de la Folie.

22h: Spectacle pyrotechnique « L’art de la joie » sur le site des Lacs de la Folie. Food truck et buvette sur place (le soir). frederique.perru@contrexeville.fr +33 3 29 08 09 35 MAIRIE DE CONTREXEVILLE

Contrexéville

