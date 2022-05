Fête Nationale : Concert – Feu d’Artifice Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Fête Nationale : Concert – Feu d’Artifice Romans-sur-Isère, 13 juillet 2022, Romans-sur-Isère. Fête Nationale : Concert – Feu d’Artifice Romans-sur-Isère

2022-07-13 22:15:00 22:15:00 – 2022-07-13 00:30:00 00:30:00

Romans-sur-Isère Drôme A 22h15, venez assister au feu d’artifice, poursuivez votre soirée

avec le concert de Davy Santiago, à 22h45, place Maurice-Faure. contact@ville-romans26.fr +33 4 75 05 51 51 https://www.ville-romans.fr/ Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Ville Romans-sur-Isère lieuville Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Fête Nationale : Concert – Feu d’Artifice Romans-sur-Isère 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale : Concert – Feu d’Artifice Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 13 juillet 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme