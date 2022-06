Fête Nationale Clavé Clavé Catégories d’évènement: Clavé

Deux-Sèvres

Fête Nationale Clavé, 13 juillet 2022, Clavé. Fête Nationale

Clavé Deux-Sèvres CC Val de Gâtine

2022-07-13 – 2022-07-13 Clavé

Deux-Sèvres Clavé Plan d’eau du Soleil Levant

Repas sur réservation à partir de 19h30, feu

d’artifice à 23h15 et bal populaire jusqu’à 2h30.

Organisé avec les communes de Saint-Lin et Saint-Georges de Noisné

repas sur réservations avant le 6 juillet au « petit vendéen » au 06 29 46 13 23 ou 06 01 19 46 11. Plan d’eau du Soleil Levant

Repas sur réservation à partir de 19h30, feu

d’artifice à 23h15 et bal populaire jusqu’à 2h30.

Organisé avec les communes de Saint-Lin et Saint-Georges de Noisné

repas sur réservations avant le 6 juillet au « petit vendéen » au 06 29 46 13 23 ou 06 01 19 46 11. Plan d’eau du Soleil Levant

Repas sur réservation à partir de 19h30, feu

d’artifice à 23h15 et bal populaire jusqu’à 2h30.

Organisé avec les communes de Saint-Lin et Saint-Georges de Noisné

repas sur réservations avant le 6 juillet au « petit vendéen » au 06 29 46 13 23 ou 06 01 19 46 11. Fête Nationale

Clavé

dernière mise à jour : 2022-06-28 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Clavé, Deux-Sèvres Autres Lieu Clavé Adresse Clavé Deux-Sèvres CC Val de Gâtine Ville Clavé lieuville Clavé Departement Deux-Sèvres

Clavé Clavé Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clave/

Fête Nationale Clavé 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale Clavé Clavé 13 juillet 2022 Clavé Deux-Sèvres CC Val de Gâtine

Clavé Deux-Sèvres