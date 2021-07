Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire Fête Nationale Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile Catégories d’évènement: Cinq-Mars-la-Pile

Indre-et-Loire

Fête Nationale Cinq-Mars-la-Pile, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Cinq-Mars-la-Pile. Fête Nationale 2021-07-14 20:00:00 – 2021-07-14

Cinq-Mars-la-Pile Indre-et-Loire Cinq-Mars-la-Pile Bal et buvette à 20h00

démonstration de majorettes à 22h

Feu d’artifice à 22h30 mairie@cinqmarslapile.fr +33 2 47 96 20 30 http://www.cinq-mars-la-pile.fr/ Bal et buvette à 20h00

Feu d'artifice à 22h30

lieuville 47.34692#0.45979