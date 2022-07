Fête Nationale Chevannes Chevannes Chevannes Catégories d’évènement: Chevannes

Loiret

Fête Nationale Chevannes Chevannes, 13 juillet 2022, Chevannes. Fête Nationale Chevannes

Chevannes Loiret

2022-07-13 20:30:00 – 2022-07-14 Chevannes

Loiret Chevannes Pour le 13 et 14 Juillet Chevannes vous propose un concert des Soul Vic’Team dans la cour de la Mairie à 20h30 avec snack et buvette jusqu’à 22h45. Une retraite aux flambeaux de 22h45 à minuit pour enchaîner avec une soirée dansante. Fête nationale Chevannes mairie.chevannes45@orange.fr +33 2 38 90 98 02 Pour le 13 et 14 Juillet Chevannes vous propose un concert des Soul Vic’Team dans la cour de la Mairie à 20h30 avec snack et buvette jusqu’à 22h45. Une retraite aux flambeaux de 22h45 à minuit pour enchaîner avec une soirée dansante. Mairie de Chevannes

Chevannes

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Chevannes, Loiret Autres Lieu Chevannes Adresse Chevannes Loiret Ville Chevannes lieuville Chevannes Departement Loiret

Chevannes Chevannes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chevannes/

Fête Nationale Chevannes Chevannes 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale Chevannes Chevannes Chevannes 13 juillet 2022 Chevannes Loiret

Chevannes Loiret