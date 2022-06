Fête nationale Château-Thierry, 14 juillet 2022, Château-Thierry.

Fête nationale

Place Paul Doumer Château-Thierry Aisne

2022-07-14 10:30:00 – 2022-07-14 14:00:00

Château-Thierry

Aisne

La Ville de Château-Thierry vous invite à la célébration de la fête nationale, le 14 juillet 2022 !

La cérémonie se déroulera de la façon suivante :

10h30 : Hommage à Quentin Roosevelt à la Maison de l’Amitié France-Amérique

11h : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts (Place Paul Doumer) puis défilé jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville

11h30 : Revue du matériel du Corps des Sapeurs Pompiers et remise de galons et distinctions sur la place de l’Hôtel de Ville

12h : Banquet républicain, allocutions et mise à l’honneur des bacheliers castelthéodoriciens au Square des Petits Près

Aubade par l’Union Musicale

+33 3 23 84 87 06

