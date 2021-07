Château-Salins Château-Salins Château-Salins, Moselle FÊTE NATIONALE Château-Salins Château-Salins Catégories d’évènement: Château-Salins

Moselle

FÊTE NATIONALE Château-Salins, 6 août 2021-6 août 2021, Château-Salins. FÊTE NATIONALE 2021-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-06

Château-Salins Moselle Château-Salins mairiechateausalins@wanadoo.fr +33 3 87 05 10 52 Mairie de Château-Salins dernière mise à jour : 2021-07-17 par

Détails Catégories d’évènement: Château-Salins, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-Salins Adresse Ville Château-Salins lieuville 48.82048#6.50715