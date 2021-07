Chaponost Chaponost Chaponost, Rhône Fête Nationale Chaponost Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Fête Nationale Chaponost, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Chaponost. Fête Nationale 2021-07-13 22:45:00 22:45:00 – 2021-07-13 Stade R. Guivier Rue du stade

Chaponost Rhône Un feu d’artifice vous attend au stade pour fêter le 14 juillet (ni buvette, ni restauration ni bal cette année). Programme définitif à venir en fonction de l’actualité sanitaire. contact@mairie-chaponost.fr +33 4 78 45 31 33 http://www.mairie-chaponost.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Chaponost, Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Chaponost Adresse Stade R. Guivier Rue du stade Ville Chaponost lieuville 45.70732#4.73431