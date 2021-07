Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan, Indre-et-Loire Fête Nationale Channay-sur-Lathan Channay-sur-Lathan Catégories d’évènement: Channay-sur-Lathan

Indre-et-Loire

Fête Nationale Channay-sur-Lathan, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Channay-sur-Lathan. Fête Nationale 2021-07-14 – 2021-07-14

Channay-sur-Lathan Indre-et-Loire Channay-sur-Lathan Cérémonie officielle et vin d’honneur dans le parc de la mairie à 11h30. Retraie aux flambeaux avec départ de l’école, place des Tilleuls à 22h45.

Feu d’artifice au château d’eau à 23h15. secretariat.mairie@channaysurlathan.net +33 2 47 24 63 07 https://www.channaysurlathan.net/ Cérémonie officielle et vin d’honneur dans le parc de la mairie à 11h30. Retraie aux flambeaux avec départ de l’école, place des Tilleuls à 22h45.

Autres Lieu Channay-sur-Lathan