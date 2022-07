Fête Nationale Champrond-en-Gâtine, 14 juillet 2022, Champrond-en-Gâtine. Fête Nationale

Eure-et-Loir Champrond-en-Gâtine Le comité des fêtes de Champrond en Gâtine organise sa fête nationale avec un concours de pêche pour débuter la journée, jeux pour les enfants dans l’après midi et le feu d’artifice après une retraite au flambeau pour clôturer la journée. +33 6 95 87 50 92 Comité des fêtes Champrond en gâtine

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

