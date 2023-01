Fête nationale : Cérémonie et retraite aux flambeaux Ottrott Ottrott Ottrott Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Ottrott

Fête nationale : Cérémonie et retraite aux flambeaux Ottrott, 13 juillet 2023, Ottrott Ottrott. Fête nationale : Cérémonie et retraite aux flambeaux Ottrott Bas-Rhin

2023-07-13 21:30:00 – 2023-07-13 23:30:00 Ottrott

Bas-Rhin Ottrott Cérémonie et retraite aux flambeaux de la mairie jusqu’à la salle omnisports. Rassemblement devant la mairie à 21h30 pour la distribution des torches dès le début de la cérémonie. Cérémonie et retraite aux flambeaux. +33 3 88 95 87 07 Ottrott

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Ottrott Autres Lieu Ottrott Adresse Ottrott Bas-Rhin Ville Ottrott Ottrott lieuville Ottrott Departement Bas-Rhin

Ottrott Ottrott Ottrott Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ottrott-ottrott/

Fête nationale : Cérémonie et retraite aux flambeaux Ottrott 2023-07-13 was last modified: by Fête nationale : Cérémonie et retraite aux flambeaux Ottrott Ottrott 13 juillet 2023 Bas-Rhin Ottrott Ottrott, Bas-Rhin

Ottrott Ottrott Bas-Rhin