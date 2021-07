Arles Centre ville Arles, Bouches-du-Rhône Fête Nationale Centre ville Arles Catégories d’évènement: Arles

le mercredi 14 juillet à 10:00

**10h :** Défilé Militaire de la Fête Nationale sur le boulevard des Lices, avec la participation du 25ème Régiment du Génie de l’Air d’Istres, du 503ème Régiment du Train de Nîmes, de la Préparation Militaire Marine, de la Compagnie de Gendarmerie d’Arles, de la Police municipale et du Centre de Secours Principal d’Arles. **20h30 :** Les Dj’s Arlésiens sur l’esplanade Charles de Gaulle **20h30 :** Bal populaire « Cap’tain Java »sur la Place de la République **22h30 :** Feux d’Artifice, visible depuis les quais du 8 mai 45 et Marx Dormoy ainsi que depuis le Pont de Trinquetaille, Défilé militaire, bal populaire et feu d’artifice au programme Centre ville Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

