Fête nationale Blonville-sur-Mer, 13 juillet 2022, Blonville-sur-Mer.

Fête nationale Blonville-sur-Mer

2022-07-13 19:30:00 19:30:00 – 2022-07-13 01:00:00 01:00:00

Blonville-sur-Mer 14910

Au programme de cette soirée : 19h30 – 21h : Concert du groupe Marauders qui saura surprendre avec son mélange de chansons françaises et internationales Restauration et buvette sur place (sans réservation préalable) 21h : Distribution de lampions aux enfants 22h15 : Départ en en musique avec la fanfare les Trimardeurs et leur locomobile lumineuse jusqu’au feu d’artifice 23h : Feu d’artifice près de la gare Retour en musique jusqu’à la place du marché 23h30-1h : soirée dansante avec DJ

animations.blonville@gmail.com +33 7 72 72 13 27 https://blonville.fr/

