Biganos 33380 Mercredi 13 juillet, à partir de 19h au Parc Lecoq – Repas, concert, feu artifice et soirée DJ.

Le feu d’artifice sera tiré à minuit au Parc Lecoq. Mercredi 13 juillet, à partir de 19h au Parc Lecoq – Repas, concert, feu artifice et soirée DJ.

