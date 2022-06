FÊTE NATIONALE Béning-lès-Saint-Avold Béning-lès-Saint-Avold Catégories d’évènement: Béning-lès-Saint-Avold

Moselle

FÊTE NATIONALE
2022-07-09

Place Arthur Albert Béning-lès-Saint-Avold Moselle

2022-07-09 19:00:00

Moselle Béning-lès-Saint-Avold Grand bal populaire animé par Jacky Mélody (dans la salle des fêtes en cas de pluie). Entrée gratuite. A 20h, grand lâcher de ballons (chaque carte renvoyée à votre adresse sera à présenter en mairie au plus tard le 26 août 2022) : 1er prix : 30€ / 2ème prix : 20€ / 3ème prix : 15€ / 4ème prix : 10€. A 21h30, distribution de chocolat à tous les enfants présents jusqu’à 14 ans. A 22h30 Feux d’artifice ! +33 3 87 04 75 79 Béning-lès-Saint-Avold

