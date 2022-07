Fête nationale Bélâbre Bélâbre Catégories d’évènement: Bélâbre

Indre

Fête nationale Bélâbre, 13 juillet 2022, Bélâbre. Fête nationale

Bélâbre Indre

2022-07-13 19:30:00 – 2022-07-13 Bélâbre

Indre Bélâbre 7 EUR À l’occasion de la Fête nationale, au plan d’eau de Bélâbre, soirée avec repas entrecôte à partir de 19h30, concert avec le groupe Starlight à 21h et feu d’artifice à 23h suivi d’un bal. Voir le détails du repas sur l’affiche. À l’occasion de la Fête nationale, soirée à partir de 19h30 avec repas, concert, feu d’artifice et bal au plan d’eau. +33 6 23 96 91 45 À l’occasion de la Fête nationale, au plan d’eau de Bélâbre, soirée avec repas entrecôte à partir de 19h30, concert avec le groupe Starlight à 21h et feu d’artifice à 23h suivi d’un bal. Voir le détails du repas sur l’affiche. Pixabay

Bélâbre

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bélâbre, Indre Autres Lieu Bélâbre Adresse Bélâbre Indre Ville Bélâbre lieuville Bélâbre Departement Indre

Bélâbre Bélâbre Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belabre/

Fête nationale Bélâbre 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale Bélâbre Bélâbre 13 juillet 2022 Bélâbre Indre

Bélâbre Indre