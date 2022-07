Fête Nationale Beaurières Beaurières Catégories d’évènement: Beaurières

Drôme Beaurières EUR Traditionnelle fête du 14 juillet.

Apéritif républicain, concours de boules, apéritif musical, karaoké, repas, feu d’artifice et bal. +33 4 75 21 46 37 Les Amis de Beaurières 11, Grande Rue Beaurières

