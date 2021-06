Beauce la Romaine Beauce la Romaine Beauce la Romaine, Loir-et-Cher Fête Nationale Beauce la Romaine Beauce la Romaine Catégories d’évènement: Beauce la Romaine

Loir-et-Cher

Fête Nationale Beauce la Romaine, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Beauce la Romaine. Fête Nationale 2021-07-13 22:45:00 – 2021-07-13 00:00:00

Beauce la Romaine Loir-et-Cher Beauce la Romaine Loir-et-Cher La municipalité de Beauce la Romaine vous propose un feu d’artifice pour la fête nationale le soir du 13 juillet.

Un feu d’artifice tiré depuis le complexe sportif d’Ouzouer le Marché. Fête Nationale +33 2 38 44 32 28 https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ La municipalité de Beauce la Romaine vous propose un feu d’artifice pour la fête nationale le soir du 13 juillet.

Un feu d’artifice tiré depuis le complexe sportif d’Ouzouer le Marché. pixabay dernière mise à jour : 2021-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Beauce la Romaine, Loir-et-Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Beauce la Romaine Adresse Ville Beauce la Romaine lieuville 47.90871#1.52955