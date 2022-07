Fête nationale Barville-en-Gâtinais Barville-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Barville-en-Gâtinais

Loiret Barville-en-Gâtinais A l’occasion de la fête nationale , la commune de Barville-en-Gâtinais vous convie à un pique-nique dans le parc de la commune situé à l’ancienne école.

Ce pique-nique sera organisé par le Comité des Fêtes de la commune et un barbecue sera au programme.

Chacun sera invité à apporter son propre pique-nique.

+33 2 38 33 10 49 https://www.la-mairie.com/barville-en-gatinais

Ce pique-nique sera organisé par le Comité des Fêtes de la commune et un barbecue sera au programme.

Chacun sera invité à apporter son propre pique-nique.

