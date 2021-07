Barbentane Barbentane Barbentane, Bouches-du-Rhône Fête Nationale Barbentane Barbentane Catégories d’évènement: Barbentane

Bouches-du-Rhône

Fête Nationale Barbentane, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Barbentane. Fête Nationale 2021-07-14 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-14 23:30:00 23:30:00

Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane 11h : Arrivée des voitures anciennes

12h : Voitures anciennes – Animation vintage – Pin’up – apéro

16h : Initiations danses charleston

18h-19h : Gala Rock des Alpilles

21h : Hat Man Session – White Foot

Hat Man nous emmène vers un chaleureux voyage qui puise sa source le long du Mississipi, nous transportant des portes de Memphis jusqu’aux clubs électriques de Chicago.

23h : Feu d’artifice par Imagine (Lacroix Ruggieri) – Place de

la Fontaine

23h30 : Ambiance musicales sur le cours

