Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Venez célébrer la fête nationale à Kayserberg. Au programme: bal public sous chapiteau place Gouraud à partir de 19h.

19h sonnerie des cloches.

21h distribution de lampions puis retraite aux flambeaux à 21h30 depuis la Porte Basse jusqu’à la place Gouraud.

Feux d'artifice vers 22h30.

