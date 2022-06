Fête nationale : Bal des pompiers et feu d’artifice Taupont Taupont Catégories d’évènement: 56800

TAUPONT

Fête nationale : Bal des pompiers et feu d’artifice Taupont, 14 juillet 2022, Taupont. Fête nationale : Bal des pompiers et feu d’artifice Taupont

2022-07-14 16:00:00 – 2022-07-14 02:00:00

Taupont 56800 L’amicale des sapeurs-pompiers de Ploërmel propose une soirée très animée sur les rives du lac au Duc. Un DJ va faire danser petits et grands jusqu’au bout de la nuit. Sans oublier un magnifique feu d’artifice à la nuit tombée (23h30 / minuit). Début des festivité dès 16h. Restauration sur place +33 6 03 05 63 76 https://fb.watch/cZRZPeBi8a/ L’amicale des sapeurs-pompiers de Ploërmel propose une soirée très animée sur les rives du lac au Duc. Un DJ va faire danser petits et grands jusqu’au bout de la nuit. Sans oublier un magnifique feu d’artifice à la nuit tombée (23h30 / minuit). Début des festivité dès 16h. Restauration sur place Taupont

