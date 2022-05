Fête nationale : Bal des pompiers de Campénéac Campénéac Campénéac Catégories d’évènement: Campénéac

Morbihan

Fête nationale : Bal des pompiers de Campénéac Campénéac, 13 juillet 2022, Campénéac. Fête nationale : Bal des pompiers de Campénéac Campénéac

2022-07-13 – 2022-07-13

Campénéac Morbihan Campénéac L’amicale des sapeurs-pompiers de Campénéac organise un concours de palet au plan d’eau de la commune suivi d’un repas en soirée. le feu d’artifice sera suivi du traditionnel bal des pompiers. +33 6 71 37 23 92 L’amicale des sapeurs-pompiers de Campénéac organise un concours de palet au plan d’eau de la commune suivi d’un repas en soirée. le feu d’artifice sera suivi du traditionnel bal des pompiers. Campénéac

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Campénéac, Morbihan Autres Lieu Campénéac Adresse Ville Campénéac lieuville Campénéac Departement Morbihan

Campénéac Campénéac Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campeneac/

Fête nationale : Bal des pompiers de Campénéac Campénéac 2022-07-13 was last modified: by Fête nationale : Bal des pompiers de Campénéac Campénéac Campénéac 13 juillet 2022 Campénéac morbihan

Campénéac Morbihan