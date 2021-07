Baccon Baccon Baccon, Loiret Fête Nationale Baccon Baccon Catégories d’évènement: Baccon

Loiret

Fête Nationale Baccon, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Baccon. Fête Nationale 2021-07-13 22:00:00 – 2021-07-13 00:00:00

Baccon Loiret Baccon La commune de Baccon vous invite à célébrer la Fête Nationale. Au programme : cérémonie au monument, retraite aux lampions et feu d’artifice.

