Fête Nationale Auxy Auxy Catégories d’évènement: Auxy

Loiret

Fête Nationale Auxy, 13 juillet 2022, Auxy. Fête Nationale

Route de la Salle des Fêtes Auxy Loiret

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-14 Auxy

Loiret Auxy Différentes animations sont proposées pour célébrer la fête Nationale.

Au programme du 13/07 : spectacle à 19h, 20h30 bal public et défilé aux lampions à 22h.

Au programme du 14/07 : cérémonie du 14 juillet, remise de cadeaux pour les élèves allant en 6ème puis un verre de l’amitié +33 2 38 96 70 89 Différentes animations sont proposées pour célébrer la fête Nationale.

Au programme du 13/07 : spectacle à 19h, 20h30 bal public et défilé aux lampions à 22h.

Au programme du 14/07 : cérémonie du 14 juillet, remise de cadeaux pour les élèves allant en 6ème puis un verre de l’amitié ©Mairie d’Auxy

Auxy

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Auxy, Loiret Autres Lieu Auxy Adresse Route de la Salle des Fêtes Auxy Loiret Ville Auxy lieuville Auxy Departement Loiret

Auxy Auxy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxy/

Fête Nationale Auxy 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale Auxy Auxy 13 juillet 2022 Route de la Salle des Fêtes Auxy Loiret

Auxy Loiret