Fête nationale aux étangs de Nesle-Normandeuse Nesle-Normandeuse, 13 juillet 2022, Nesle-Normandeuse.

Fête nationale aux étangs de Nesle-Normandeuse Nesle-Normandeuse

2022-07-13 – 2022-07-14

Nesle-Normandeuse 76340

Aux Etangs de NESLE – NORMANDEUSE

Manèges, buvette et restauration sur les deux jours

– Mardi 13 Juillet

Fête foraine

23h00 – Feu d’artifice

Restauration et buvette à emporter

– Jeudi 14 Juillet

Brocante à partir de 7h00 – Emplacement libre et gratuit et sans réservation

Chasse aux trésors

Restauration et buvette à emporter

Infos : maire@nesle-normandeuse.fr- 02 35 93 55 13 – 02 35 93 90 38

+33 2 35 93 55 13

Nesle-Normandeuse

