2022-07-13 20:30:00 – 2022-07-13 00:00:00 Aulnay-la-Rivière

Loiret Aulnay-la-Rivière A l’occasion de la fête nationale, la commune d’Aulnay-la-rivière organise un buffet à la mairie à partir de 20h30.

Il sera suivi d’un feu d’artifice sonorisé qui sera tiré depuis le stade de la commune précédé d’une retraite aux flambeaux.

Le buffet sera gratuit pour les habitants de la commune et payant pour les personnes n’habitants pas dans la commune.

Inscription obligatoire jusqu'au 30 Juin. aulnaylariviere@wanadoo.fr +33 2 38 39 10 07

