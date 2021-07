Aubagne Aubagne Aubagne, Bouches-du-Rhône Fête nationale Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Fête nationale Aubagne, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Aubagne. Fête nationale 2021-07-14 – 2021-07-14

Aubagne Bouches-du-Rhône Chaque année, Aubagne célèbre la Fête Nationale avec un défilé à 11h, auquel participent toujours les pompiers.

Le soir, à 22h20, le feu d’artifice tiré depuis le stade de Lattre de Tassigny attire des milliers de spectateurs, qui se rendent ensuite sur le cours Foch pour danser et se déhancher au son de l’orchestre Mercury dès 23h. Le rendez-vous est donné, feu d’Artifices, défilé et Bal, Aubagne fête la nation et ça va faire grand bruit ! Chaque année, Aubagne célèbre la Fête Nationale avec un défilé à 11h, auquel participent toujours les pompiers.

dernière mise à jour : 2021-06-30 par

