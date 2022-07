FÊTE NATIONALE AU MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

FÊTE NATIONALE AU MANS Le Mans, 13 juillet 2022

Stade Delaune et Ile aux Sports Le Mans

2022-07-13 19:15:00 – 2022-07-14 Le Mans

Sarthe PROGRAMME DE LA FETE NATIONALE AU MANS : Deux feux d’artifice devraient être tirés à l’Ile aux Sports et au Stade Delaune (Université), le mercredi 13 juillet 2022 à 23h. La prise d’armes est prévue sur l’esplanade des Jacobins à 19h15. Bals dès 19h30, place Henri Vaillant, Place du Pâtis Saint-Lazare et Stade Delaune. Le lendemain jeudi 14 juillet, course de voitures à pédalier dès 13h30, Quartier de Pontlieue. https://www.lemans.fr/ PROGRAMME DE LA FETE NATIONALE AU MANS : Deux feux d’artifice devraient être tirés à l’Ile aux Sports et au Stade Delaune (Université), le mercredi 13 juillet 2022 à 23h. La prise d’armes est prévue sur l’esplanade des Jacobins à 19h15. Bals dès 19h30, place Henri Vaillant, Place du Pâtis Saint-Lazare et Stade Delaune. Le lendemain jeudi 14 juillet, course de voitures à pédalier dès 13h30, Quartier de Pontlieue. Le Mans

