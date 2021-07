Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe FÊTE NATIONALE AU MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

FÊTE NATIONALE AU MANS Le Mans, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Le Mans. FÊTE NATIONALE AU MANS 2021-07-13 – 2021-07-13

Le Mans Sarthe Deux feux d’artifice devraient être tirés à l’Ile aux Sports et au Stade Delaune le mardi 13 juillet 2021 à 22h30. Une commémoration en statique est prévue sur l’esplanade des Jacobins à 19h15. Programme détaillé à venir… https://www.lemans.fr/ Deux feux d’artifice devraient être tirés à l’Ile aux Sports et au Stade Delaune le mardi 13 juillet 2021 à 22h30. Une commémoration en statique est prévue sur l’esplanade des Jacobins à 19h15. Programme détaillé à venir… dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Mans Adresse Ville Le Mans lieuville 47.98934#0.23282