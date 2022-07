Fête Nationale Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Fête Nationale Arles, 13 juillet 2022, Arles. Fête Nationale

Quais du Rhône et Place de la République Arles Bouches-du-Rhône

2022-07-13 – 2022-07-14 Arles

Bouches-du-Rhône Défilé militaire, feux d’artifices et grande soirée musicale sur la place de la République sont au programme. Le 13 juillet, c’est à Salin de Giraud que débute la fête !



13 juillet : Salin de Giraud

22h30 : feu d’artifices du Groupe F à la sortie du village, en direction de la plage.

22h45 : Animation musicale sur la Place Carle Naudot



14 juillet : Arles

10h : défilé militaire boulevard des Lices et Victor Hugo

22h20 : feu d’artifices du Groupe F depuis les quais du Rhône

22h40 : Grande soirée musicale avec de nombreux invités sur la place de la République. La Ville d’Arles fête la fête Nationale avec un programme haut en couleur. Défilé militaire, feux d’artifices et grande soirée musicale sur la place de la République sont au programme. Le 13 juillet, c’est à Salin de Giraud que débute la fête !



13 juillet : Salin de Giraud

22h30 : feu d’artifices du Groupe F à la sortie du village, en direction de la plage.

22h45 : Animation musicale sur la Place Carle Naudot



14 juillet : Arles

10h : défilé militaire boulevard des Lices et Victor Hugo

22h20 : feu d’artifices du Groupe F depuis les quais du Rhône

22h40 : Grande soirée musicale avec de nombreux invités sur la place de la République. Arles

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Quais du Rhône et Place de la République Arles Bouches-du-Rhône Ville Arles lieuville Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Fête Nationale Arles 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale Arles Arles 13 juillet 2022 Quais du Rhône et Place de la République Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône