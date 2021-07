Arc-et-Senans Arc-et-Senans Arc-et-Senans, Doubs Fête nationale Arc-et-Senans Arc-et-Senans Catégories d’évènement: Arc-et-Senans

Doubs

Fête nationale Arc-et-Senans, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Arc-et-Senans. Fête nationale 2021-07-13 – 2021-07-13

Le comité des fêtes vous invite à vous joindre à la fête en cette période de Fête Nationale en vous proposant restauration rapide, avec buvette et ambiance musicale. Tir des feux par la Société ARTHI-SHOW, sur les terrains situés sur le côté de la Saline. Dès la fin des feux, bal extérieur, derrière la salle des fêtes, avec orchestre.
mairie.arc-et-senans@wanadoo.fr +33 3 81 57 42 20 https://www.arc-et-senans.com/

