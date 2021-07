Villiers-en-Plaine Villiers-en-Plaine Deux-Sèvres, Villiers-en-Plaine Fête nationale à Villiers-en-Plaine Villiers-en-Plaine Villiers-en-Plaine Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Fête nationale à Villiers-en-Plaine Villiers-en-Plaine, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Villiers-en-Plaine. Fête nationale à Villiers-en-Plaine 2021-07-13 – 2021-07-13 Rue de l’Église Parc du Château

Villiers-en-Plaine Deux-Sèvres Villiers-en-Plaine Le club l’Avenir 79 FC vous invite à célébrer la fête Nationale au Parc du château à partir de 21h. Le feu d’artifice aura lieu à 23h. 2 buvettes seront tenues par les bénévoles du club.

Sandwichs sur place. Pixabay dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT Niort

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Villiers-en-Plaine Étiquettes évènement : Autres Lieu Villiers-en-Plaine Adresse Rue de l'Église Parc du Château Ville Villiers-en-Plaine lieuville 46.40758#-0.53932