La Commission Animation de Vignemont présente des jeux anciens picards, course de sacs, organisation d'un concours de pétanque avec récompense. Vente de boissons et de gâteaux sur place. Inscriptions avant le 27 juin. animvignemont@gmail.com +33 6 68 32 95 91

