Fête Nationale à Thouars Thouars, 13 juillet 2022, Thouars.

Fête Nationale à Thouars

Thouars Deux-Sèvres

2022-07-13 – 2022-07-14

Thouars

Deux-Sèvres

Thouars

Découvrez le programme 2022 de la Fête Nationale à Thouars et ses communes associées :

MARDI 13 JUILLET : à Missé à 23h Feu d’artifice au Stade de Foot suivi d’un concert avec le groupe « C’est dans nos cordes – Trio » ; à Sainte Radegonde à partir de 18h30 apéritif offert suivi d’un repas (14€ sur inscription) dans la salle des fêtes et feu d’artifice à 23h au stade de foot. MERCREDI 14 JUILLET : à Mauzé-Thouarsais à partir de 9h de nombreuses animations (randonnée, concours de belote et de gros palets, marché des producteurs à 18h30 avec concert de jazz et à 23h Feu d’artifice ; à Thouars à 11h cérémonie patriotique, Fiesta Color à partir de 14h aux écuries du Château et à 23h Feu d’artifice à l’orangerie du château suivi du bal populaire aux écuries du Château.

Découvrez le programme 2022 de la Fête Nationale à Thouars et ses communes associées du 13 et du 14 juillet : concerts, marche, marché des producteurs, fiesta Color, feu d’artifice et bal populaire.

+33 5 49 68 22 65

Thouars

