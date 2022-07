Fête nationale à Tergnier Tergnier Tergnier Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Tergnier Aisne Rendez-vous le 13 juillet à 22h30 pour assister au feu d’artifice à la base nautique de la Frette.

Le thème sera « Violon dingue » Entrée gratuite Informations au 03 23 40 21 20 Rendez-vous le 13 juillet à 22h30 pour assister au feu d’artifice à la base nautique de la Frette.

