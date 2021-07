Soissons Soissons Aisne, Soissons Fête Nationale à Soissons Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Fête Nationale à Soissons Soissons, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Soissons. Fête Nationale à Soissons 2021-07-13 – 2021-07-13

Soissons Aisne Le 13 juillet :

– de 20h30 à 21h30 : Distribution de lampions rue Saint Martin, carrefour des Feuillants

-de 21h30 à 22h30 : retraite aux flambeaux. Départ devant la boulangerie Méline, rue Saint Martin

– à partir de 23h00 : feu d’artifice au Parc Gouraud Le 14 juillet :

– à 10h45 : Cérémonie patriotique , place Fernand Marquigny

– à partir de 12h00 : pique-nique sorti du panier, bal dansant et animations, esplanade du Mail +33 3 23 74 37 87 Le 13 juillet :

– à partir de 12h00 : pique-nique sorti du panier, bal dansant et animations, esplanade du Mail OT du Soissonnais dernière mise à jour : 2021-06-22 par

dernière mise à jour : 2021-06-22