Loir-et-Cher Selommes Fête nationale à Selommes. Programme de la journée : 11h15 (place de la mairie) – revue des sapeurs-pompiers, défilé et vin d’honneur. 19h15 (place de la mairie) – défilé avec les lampions. 21h30 : repas champêtre au plan d’eau. 23h30 – feu d’artifice, bal populaire avec Star Music System. Diverses animations à Selommes pour fêter la fête nationale. +33 2 54 23 81 03 Fête nationale à Selommes. Programme de la journée : 11h15 (place de la mairie) – revue des sapeurs-pompiers, défilé et vin d’honneur. 19h15 (place de la mairie) – défilé avec les lampions. 21h30 : repas champêtre au plan d’eau. 23h30 – feu d’artifice, bal populaire avec Star Music System. Pixabay

