Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher, Savigny-sur-Braye Fête nationale à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Savigny-sur-Braye

Fête nationale à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Savigny-sur-Braye. Fête nationale à Savigny-sur-Braye 2021-07-13 20:00:00 – 2021-07-13

Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher Fête nationale à Savigny-sur-Braye. Programme de la soirée : 20h : animation autour d’un projet de refuge pour animaux présenté par un petit groupe d’adolescent. 21h : concert de l’écho de la Braye. 22h : distribution de lampions puis retraite aux flambeaux. 23h : clôture de la soirée par le feu d’artifice sur l’hippodrome. Nous sommes heureux de vous convier dès 20h place de la mairie pour profiter d’une soirée festive et de célébration ! +33 2 54 23 74 79 Fête nationale à Savigny-sur-Braye. Programme de la soirée : 20h : animation autour d’un projet de refuge pour animaux présenté par un petit groupe d’adolescent. 21h : concert de l’écho de la Braye. 22h : distribution de lampions puis retraite aux flambeaux. 23h : clôture de la soirée par le feu d’artifice sur l’hippodrome. Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Savigny-sur-Braye Étiquettes évènement : Autres Lieu Savigny-sur-Braye Adresse Ville Savigny-sur-Braye lieuville 47.87963#0.80978