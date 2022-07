Fête Nationale à Sauveterre-De-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Gironde Sauveterre-de-Guyenne EUR 0 0 Venez célébrer le 14 juillet à Sauveterre de Guyenne à partir de 15h avec une démonstration des sapeurs-pompiers suivi à 18h, d’un vernissage d’exposition « A Sauveterre, on a le sourire » de la photographe Véronique Cherpantier. A 19h, un apéritif suivi d’un dîner et pour terminer cette soirée le traditionnel feux d’artifice sera lancé à 23h. Venez célébrer le 14 juillet à Sauveterre de Guyenne à partir de 15h avec une démonstration des sapeurs-pompiers suivi à 18h, d’un vernissage d’exposition « A Sauveterre, on a le sourire » de la photographe Véronique Cherpantier. A 19h, un apéritif suivi d’un dîner et pour terminer cette soirée le traditionnel feux d’artifice sera lancé à 23h. +33 5 56 71 50 43 Venez célébrer le 14 juillet à Sauveterre de Guyenne à partir de 15h avec une démonstration des sapeurs-pompiers suivi à 18h, d’un vernissage d’exposition « A Sauveterre, on a le sourire » de la photographe Véronique Cherpantier. A 19h, un apéritif suivi d’un dîner et pour terminer cette soirée le traditionnel feux d’artifice sera lancé à 23h. 14 Juillet

