Fête nationale à Sansais-La-Garette

Sansais

Fête nationale à Sansais-La-Garette Sansais, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Sansais. Fête nationale à Sansais-La-Garette 2021-07-14 – 2021-07-14 Lieu-dit Le Châtelet Complexe touristique à La Garette

Sansais Deux-Sèvres Sansais Festivités organisées par la mairie et le comité des fêtes de Sansais-La Garette, dans le cadre de verdure du site du Châtelet, au coeur du Marais Poitevin. Au programme :

– De 8h30 à 19h, rando du Marais. Départ libre. Circuits pédestres fléchés (6, 11 ou 13 km). 4€ et gratuit pour les – 10 ans. Jeu de piste pour les enfants sur le petit parcours (gratuit)

– De 12h à 14h, pique-nique. 4 €

– A 18h30, apéritif offert par la municipalité. Ambiance musicale par le groupe L’où L’blond

– A 19h30, repas (crudités, poulet grillé, frites et dessert). 9€. Sur réservation : cdf.sansaislg@gmail.com ou 06 34 67 51 99 (SMS)

