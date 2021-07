Arles Salin-de-Giraud Arles Fête Nationale à Salin-de-Giraud Salin-de-Giraud Arles Catégorie d’évènement: Arles

du mardi 13 juillet au mercredi 14 juillet à Salin-de-Giraud

Du 10 au 14 juillet : la fête foraine s’installe à Salin (Place Carle-Naudot, place Hubert-Yonnet, boulevard de la Gare) Mardi 13 juillet à 21h : concert Orchestre Michel Fabre boulevard de la Gare à 23h : Feu d’artifice (Salins du Midi (RD36d)/ secteur des Vanneaux) Mercredi 14 juillet à 21h : soirée DJ (boulevard de la gare) à 22h30 : Toro de Fuego (boulevard de la Gare) Les 13 et 14 juillet : orchestre, feu d’artifice et toro de fuego Salin-de-Giraud 13129 Arles Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T21:00:00 2021-07-13T23:30:00;2021-07-14T21:00:00 2021-07-14T23:30:00

