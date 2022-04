Fête nationale à Sainte Verge Sainte-Verge, 16 juillet 2022, Sainte-Verge.

Fête nationale à Sainte Verge Sainte-Verge

2022-07-16 – 2022-07-16

Sainte-Verge Deux-Sèvres Sainte-Verge

En association avec la municipalité, le comité des fêtes de Sainte Verge célébrera la Fête nationale avec au programme : des jeux pour les enfants et les adultes, un repas moules frites, un défilé de vélos fleuris et illuminés, une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice.

+33 6 73 89 89 55

Freepick

Sainte-Verge

dernière mise à jour : 2022-03-22 par Maison du Thouarsais