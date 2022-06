Fête Nationale à Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Valery-sur-Somme

Fête Nationale à Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme, 13 juillet 2022, Saint-Valery-sur-Somme. Fête Nationale à Saint-Valery-sur-Somme

Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Deux-Sèvres

2022-07-13 – 2022-07-14 Saint-Valery-sur-Somme

Deux-Sèvres Mardi 13 juillet : à 22h : Concert animé par l’orchestre By Night et buvette animée par les Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme, Place des Pilotes à 22h30 : retraite aux flambeaux avec le concours de la batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme – départ des tours Guillaume Mercredi 14 juillet : 12h15 : cérémonie commémorative au départ de la mairie, dépôt de gerbe au Monument aux Morts puis vin d’honneur à la Mairie. 18h: Animation musicale avec « Dj Logan » et restauration avec l’Amicale des Agents Hospitaliers, Place des Pilotes 23h : feu d’artifice sur le port Mardi 13 juillet : à 22h : Concert animé par l’orchestre By Night et buvette animée par les Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme, Place des Pilotes à 22h30 : retraite aux flambeaux avec le concours de la batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme – départ des tours Guillaume Mercredi 14 juillet : 12h15 : cérémonie commémorative au départ de la mairie, dépôt de gerbe au Monument aux Morts puis vin d’honneur à la Mairie. 18h: Animation musicale avec « Dj Logan » et restauration avec l’Amicale des Agents Hospitaliers, Place des Pilotes 23h : feu d’artifice sur le port tourisme@ca-baiedesomme.fr +33 3 22 60 93 50 https://www.tourisme-baiedesomme.fr/ Mardi 13 juillet : à 22h : Concert animé par l’orchestre By Night et buvette animée par les Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme, Place des Pilotes à 22h30 : retraite aux flambeaux avec le concours de la batterie fanfare des Sapeurs-Pompiers de Saint-Valery-sur-Somme – départ des tours Guillaume Mercredi 14 juillet : 12h15 : cérémonie commémorative au départ de la mairie, dépôt de gerbe au Monument aux Morts puis vin d’honneur à la Mairie. 18h: Animation musicale avec « Dj Logan » et restauration avec l’Amicale des Agents Hospitaliers, Place des Pilotes 23h : feu d’artifice sur le port ©cfbs

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Valery-sur-Somme Other Lieu Saint-Valery-sur-Somme Adresse Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Deux-Sèvres Ville Saint-Valery-sur-Somme lieuville Saint-Valery-sur-Somme Departement Deux-Sèvres

Fête Nationale à Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme 2022-07-13 was last modified: by Fête Nationale à Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme 13 juillet 2022 Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme Deux-Sèvres

Saint-Valery-sur-Somme Deux-Sèvres