Saint-Maximin

Fête nationale à Saint-Maximin Saint-Maximin, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Saint-Maximin. Fête nationale à Saint-Maximin 2021-07-14 17:00:00 – 2021-07-14 00:00:00

Saint-Maximin Oise Programme du 14 juillet à Saint-Maximin : 17h00 : Rassemblement au cimetière pour dépôt du coussin au monument aux Morts avec la participation de l’Union musicale

17h30 : Remise de récompenses pour les participants au concours des balcons – jardins – maisons fleuris – Maison pour tous N. Mandela

18h00 : Traditionnel « Pain et Saucisson » – Maison pour tous N. Mandela

22h00 : Distribution des lampions et bracelets lumineux – Gymnase H. Bruyère

22h30 : Retraite aux flambeaux départ : Gymnase H. Bruyère

a.delorme@saintmaximin.eu +33 3 44 61 18 38 https://www.saintmaximin.eu/accueil_fr.html

23h30 : Feu d’artifice à l’étang Ste Barbe saint-maximin dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Lieu Saint-Maximin Adresse Ville Saint-Maximin