Fête nationale à Saint-Martin-des-Bois Saint-Martin-des-Bois, 14 juillet 2021

Saint-Martin-des-Bois Loir-et-Cher Saint-Martin-des-Bois Fête nationale à Saint-Martin-des-Bois. A partir de 13h, pique-nique au plan d’eau (chacun apporte son panier – barbecue à disposition). A 19h30 : plateau repas organisé par le restaurant la Boucle d’Or (réservations au 02.54.77.59.43). A 23h : feu d’artifice à l’étang puis bal populaire avec Richard Solti. Le village de Saint-Martin-des-Bois s’anime pour la fête nationale. +33 6 50 22 85 96 Fête nationale à Saint-Martin-des-Bois. A partir de 13h, pique-nique au plan d’eau (chacun apporte son panier – barbecue à disposition). A 19h30 : plateau repas organisé par le restaurant la Boucle d’Or (réservations au 02.54.77.59.43). A 23h : feu d’artifice à l’étang puis bal populaire avec Richard Solti. Pixabay dernière mise à jour : 2021-06-24 par

